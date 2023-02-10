- Переговоры с ЦСКА о выкупе Мойзеса пока не начались, - приводит комментарий Гарсии "РБ Спорт."
ЦСКА взял в годичную аренду левого защитника из Бразилии Мойзеса летом 2022 года. Также у армейского коллектива есть возможность последующего выкупа игрока. В РПЛ бразилец поучаствовал в 18 матчах за москвичей - 13 в РПЛ и 5 в Кубке России. На счету защитника 2 ассистентских действия. В 2017 году Мойзес сумел выиграть чемпионат Бразилии с "Коринтианс". В марте футболисту исполнится 28 лет.
ЦСКА после осенней части сезона набрал 29 очков после 17 сыгранных туров. Столичный коллектив располагается на 5 месте в таблице. Первый матч в рамках второй части РПЛ команда Владимира Федотова проведет с "Сочи" в рамках 18-го тура.
Агент: переговоры с ЦСКА о выкупе Мойзеса пока не начались
Агент бразильского футболиста Мойзеса Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу будущего игрока в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"