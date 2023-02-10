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"РБ Спорт": "Зенит" и Кузяев не могут договориться о новом контракте

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У "Зенита" возникли сложности в переговорах о продлении контракта с Далером Кузяевым.
По сообщениям СМИ, "Зенит" и 30-летний центральный хавбек из России Далер Кузяев пока не могут достичь договоренности о пролонгации соглашения. Клуб и игрок продолжают вести переговоры.

Далер Кузяев является игроком "Зенита" с 2017 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах за петербуржский коллектив. В активе игрока 5 голов и 5 результативных пасов. Нынешний контракт Далера с петербуржцами завершается летом 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кузяева в 10 млн евро. Ранее, в 2020 году, "Зенит" и воспитанник сине-бело-голубых уже вели сложные переговоры о продлении контракта. Тогда Кузяев хотел попробовать свои силы в Европе, но не смог найти команду и был близок к переходу в "Локомотив". Но в последний момент "Зениту" удалось убедить Далера подписать новый контракт, и игрок остался в Санкт-Петербурге.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Кузяев
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