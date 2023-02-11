- Паша хороший футболист, техничный и запоминающийся. Мне нравилась его игра, он приносил играм свою искру. Думаю, он заслужил добрых слов после завершения карьеры. Кто бы что ни говорил, Мамаев был хорошим футболистом. Возможно, в какие-то моменты он был не самым дисциплинированным, но он был хорош на поле. В 34 года уходить из футбола - нормально. Нужно уходить вовремя, как это сделал Павел. Желаю ему удачи в жизни после футбола, - передает слова Тарханова Sport24.
34-летний экс-полузащитник Павел Мамаев, ранее выступавший за московское "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов" и "Химки" и находившийся без клуба с июля 2022 года, объявил о завершении карьеры действующего игрока. По словам экс-футболиста, такое решение он принял еще в августе 2022 года. За сборную России Мамаев провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.
34-летний Павел Мамаев завершил карьеру
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Тарханов: кто бы что ни говорил, Мамаев был хорошим футболистом. Возможно, не самым дисциплинированным
Экс-главный тренер ЦСКА и "Торпедо" Александр Тарханов высказал мнение о завершившем карьеру футболиста полузащитнике Павле Мамаеве.
Фото: ФК "Ростов"