- Я знаю Тавареша — это действительно хороший футболист. Думаю, приобретение Тавареша — полезный трансфер для "Спартака", потому что Томаш – талантливый и перспективный игрок, он может помочь команде достичь поставленных целей, - приводит слова Мендеша "РБ Спорт".
"Спартак" этой зимой приобрел в свою команду 21-летнего правого защитника из Португалии Томаша Тавареша. Воспитанник "Бенфики" уже работает с командой и поучаствовал в победе столичного коллектива на Зимнем Кубке РПЛ. Всего на счету португальского защитника 87 игр, в которых он забил 2 гола и отдал 6 ассистов. Предыдущий сезон Тавареш провел в "Базеле", представляющего швейцарское первенство. В клубе Томаш работал вместе с нынешним наставником "Спартака" Гильермо Абаскалем. Но в мае 2022 года новичок красно-белых получил серьезное повреждение о пропустил первую часть текущего сезона. Также Тавареш имеет на своем счету 46 матчей за юношеский сборные Португалии.
"Спартак" проведет заключительный сбор в Турции. Первый официальный матч в 2023 году московский клуб проведет против "Локомотива" в рамках плей-офф Кубка России.
Экс-игрок сборной Португалии Мендеш: Тавареш - полезный трансфер для "Спартака". Томаш - талантливый игрок
Бывший хавбек португальской сборной Педру Мендеш высказался по поводу новичка "Спартака" Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"