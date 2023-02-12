Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс
0 - 2 0 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 1 1 1
Райо ВальеканоЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
АтлетикоЗавершен
Вальядолид
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
П1 4.9X 3.35П2 1.83

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Болонья
0 - 1 0 1
МонцаЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Наполи
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
П1 1.1X 9.2П2 34

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Герта
4 - 1 4 1
Боруссия МЗавершен
Кёльн
3 - 0 3 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
3 - 1 3 1
РеннЗавершен
Реймс
4 - 0 4 0
ТруаЗавершен
Монпелье
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Лилль
2 - 0 2 0
СтрасбургЗавершен
Анже
1 - 1 1 1
ОсерЗавершен
Нант
1 - 0 1 0
ЛорьянЗавершен
Лион
1 - 0 1 0
Ланс1 тайм
П1 1.64X 3.65П2 6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Зарема - о ветеранах "Спартака": один из них зажал "ромб" и регулярно несет пургу на "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к ветеранам клуба.
Фото: РИА Новости
"Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав. Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал "ромб" и регулярно несет пургу на "Матч ТВ", - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, спортивное общество "Спартак" возглавляет Евгений Ловчев. Несколько лет назад он отсудил у клуба право использовать традиционную спартаковскую эмблему-ромб.

Леонид Федун покинул "Спартак" летом прошлого года. Полный пакет акций клуба выкупил "Лукойл". В связи с этим Федун и Салихова покинули "Спартак" и утратили влияние на команду.


Салихова Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Аршавин: "Спартак" уже трижды или больше побеждает в межсезонных турнирах, а после не становится чемпионом
Хиддинк: мой топ-3 левых защитников мирового класса: Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул 1
Кварацхелия - в стартовом составе "Наполи" на матч с "Кремонезе"
Смольников: "Локомотив" многое мне дал, у меня есть перед ним должок
Гол Рабьо принес "Ювентусу" победу над "Фиорентиной"
Экс-защитник "Динамо" Фернандес: был в шоке, когда узнал, что Кокорин попал в тюрьму
"Айнтрахт" разгромно уступил "Кельну" и выпал из топ-5 Бундеслиги
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и сократил отставание от "Арсенала" до трех очков
Капелло - о завершении карьеры Жиркова: большой профессионал и отличный игрок!
Зарема - о ветеранах "Спартака": один из них зажал "ромб" и регулярно несет пургу на "Матч ТВ" 3
Олусегун: отец не разрешал мне играть в футбол. Избивал, когда я сбегал на тренировки
Сенников - о дебюте Дзюбы и Смольникова за "Локомотив": удивительно, что их сразу бросили в бой эксклюзив
Жирков объявил о завершении карьеры 3
Дебютный гол Депая принес "Атлетико" победу над "Сельтой" в меньшинстве
Фабрицио Романо: Полузащитник "Тоттенхэма" Бентанкур выбыл до конца сезона из-за травмы