"Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав. Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал "ромб" и регулярно несет пургу на "Матч ТВ", - цитирует Салихову Metaratings.
Напомним, спортивное общество "Спартак" возглавляет Евгений Ловчев. Несколько лет назад он отсудил у клуба право использовать традиционную спартаковскую эмблему-ромб.
Леонид Федун покинул "Спартак" летом прошлого года. Полный пакет акций клуба выкупил "Лукойл". В связи с этим Федун и Салихова покинули "Спартак" и утратили влияние на команду.
Зарема - о ветеранах "Спартака": один из них зажал "ромб" и регулярно несет пургу на "Матч ТВ"
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к ветеранам клуба.
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