- Я думаю, что своим вторым выступлением на Кубке легенд он всем подтвердил, что завершил карьеру. Потрясающая карьера, такой карьере можно только завидовать. Он потрясающий футболист. Я о нем узнал, когда он перешел из второй лиги из тамбовского "Спартака", сразу показывал высокий уровень. Всю свою карьеру он этот уровень подтверждал. Огромное спасибо, что я с ним играл, - передает слова Алдонина ТАСС.
Ранее стало известно, что 39-летний левый атакующий полузащитник и левый защитник Юрий Жирков объявил о завершении карьеры действующего игрока. Последним клубом футболиста стали подмосковные "Химки", которые он покинул летом 2022 года, по ходу карьеры он выступал за тамбовский "Спартак", московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит".
Жирков 5 раз становился чемпионом России, выиграл по 6 Кубков и Суперкубков России, Кубок УЕФА, выигрывал национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной России, за которую он провел 105 матчей, забил 2 гола и выполнил 11 результативных передач, Юрий завоевал бронзовые медали Евро-2008 и вышел в 1/4 финала ЧМ-2018.
Жирков объявил о завершении карьеры
Алдонин - о Жиркове: потрясающий футболист, потрясающая карьера, которой можно только позавидовать
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал завершение карьеры экс-флангового полузащитника и экс-защитника ЦСКА, "Челси" и сборной России Юрия Жиркова.
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