"На протяжении всей карьеры он демонстрировал очень высокий уровень и высокое качество игры. Это настоящий профессионал. Талант и трудолюбие позволили Юрию добиться таких впечатляющих и огромных достижений. Поэтому случайностей не бывает, чтобы сегодня достичь такого уровня, завоевать столько трофеев человек должен трудиться. Он является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере", - приводит слова Газзаева "СЭ".
Напомним, вчера, 12 февраля, Юрий Жирков объявил о завершении своей игровой карьеры. Его последним клубом были подмосковные "Химки", которые он покинул летом 2022 года. До этого Жирков выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. Он 5 раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и по разу выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок УЕФА. В составе сборной России Юрий становился бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Также в его активе 105 матчей за национальную команду, в которых он отличился двумя голами. В августе прошлого года Жиркову исполнилось 39 лет.
Газзаев - о Жиркове: настоящий профессионал и пример для всех футболистов
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил Юрия Жиркова, решившего завершить игровую карьеру.
Фото: ФК "Химки"