"Лучший вне "Краснодара" для меня Малком. Надеюсь, мне тоже удастся стать чемпионом России с "Краснодаром", как это делает "Зенит". Все, что нам для этого нужно - фокусироваться на работе и побеждать", - приводит слова Олусегуна "Sport24".
По итогам осенней части РПЛ "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка, в 17 сыгранных матчах. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым "Спартак" на 6 очков. "Зенит" возобновит сезон 25 февраля матчем против "Волги" в рамках Кубка России. Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в 2019 году за 40 миллионов евро. В этом сезоне 25-летний бразилец забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 23 играх за клуб во всех турнирах.
Форвард "Краснодара" Олусегун: Малком - лучший игрок РПЛ вне "Краснодара"
Форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун считает бразильского полузащитника "Зенита" Малкома лучшим футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"