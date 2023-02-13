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Бывший игрок "Ростова" Дьяков: скорее "Спартак" ближе к чемпионству, чем "Ростов" ко второму месту

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Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказался о шансах команды из одноименного города закончить чемпионат выше третьей строчки.
Фото: "Чемпионат"
"Способен ли "Ростов" финишировать в конце сезона выше "Спартака"? У "Спартака" все же более квалифицированные игроки, у "Ростова" команда молодая. Не верю, что "Ростов" займет второе место. Скорее "Спартак" ближе к чемпионству, чем "Ростов" ко второму месту. Они не будут бороться со "Спартаком" за второе место, потому что спартаковцы сильнее", - приводит слова Дьякова "Legalbet".

Воспитанник краснодарского футбола 34-летний Виталий Дьяков выступал за "Ростов" с 2012 по 2015 год. В его составе он становился обладателем Кубка России в сезоне 2013/14. На данный момент "Ростов" расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Ростовчане отстают от московского "Спартака", занимающего второе место, на 1 балл. А отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 очков.


Дьяков Ростов Спартак
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