"Способен ли "Ростов" финишировать в конце сезона выше "Спартака"? У "Спартака" все же более квалифицированные игроки, у "Ростова" команда молодая. Не верю, что "Ростов" займет второе место. Скорее "Спартак" ближе к чемпионству, чем "Ростов" ко второму месту. Они не будут бороться со "Спартаком" за второе место, потому что спартаковцы сильнее", - приводит слова Дьякова "Legalbet".
Воспитанник краснодарского футбола 34-летний Виталий Дьяков выступал за "Ростов" с 2012 по 2015 год. В его составе он становился обладателем Кубка России в сезоне 2013/14. На данный момент "Ростов" расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Ростовчане отстают от московского "Спартака", занимающего второе место, на 1 балл. А отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 очков.
Бывший игрок "Ростова" Дьяков: скорее "Спартак" ближе к чемпионству, чем "Ростов" ко второму месту
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказался о шансах команды из одноименного города закончить чемпионат выше третьей строчки.
Фото: "Чемпионат"