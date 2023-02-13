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Sport24: переход Олусегуна в "Ниццу" сорвался из-за требования "Краснодара" заплатить за игрока единовременной выплатой

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Нигерийский футболист "Краснодара" Олакунле Олусегун мог продолжить карьеру в Лиге 1.
Фото: ФК "Краснодар"
По сообщениям СМИ, в прошлом году "Ницца" была заинтересована в приобретении 20-летнего левого вингера Олакунле Олусегуна. Французский клуб предложил "Краснодару" 3 млн евро, а также выплаты в виде различных бонусов. Но руководство "быков" потребовало выплатить сразу 6 миллионов за нигерийца.

На счету Олакунле Олусегуна 22 встречи в рамках РПЛ за "Краснодар". Нигерийцу удалось забить 4 гола и оформить 4 результативных паса зп южан. В этом сезоне у вингер 15 матчей, в которых он забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Источник: Sport24


Олусегун Ницца Краснодар
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