"Дзюба такой человек, что добиваясь успеха продолжал параллельно находить себе врагов. Это ему не мешает, а помогает добиваться результата. Такая порода выживает только тогда, когда есть конфликт и противоречия", - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
Напомним, на прошлой неделе Артем Дзюба официально стал игроком "Локомотива". Красно-зеленые подписали с форвардом соглашение до конца текущего сезона. Он будет выступать за них под седьмым номером.
До этого Дзюба играл за "Адана Демирспор" из Турции, "Зенит", "Арсенал" из Тулы, "Спартак", "Ростов" и "Томь". В августе этого года Дзюбе исполняется 35 лет.
Григорян - о Дзюбе: такая порода выживает только, когда есть конфликт
Российский тренер Александр Григорян поделился мнением об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"