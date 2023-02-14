- Пиняев по потенциалу мне всегда напоминал Андрея Аршавина. Он юркий, легкий, с мячом активно двигается, всегда что?то придумает, - приводит мнение Новосельцева "Матч ТВ".
18-летний атакующий фланговый полузащитник Сергей Пиняев начинал сезон в "Крыльях Советов". В 15 встречах футболист забил 4 гола и оформил 3 результативных паса за самарский коллектив. Своей игрок Сергей заслужил вызов в сборную России. Этой зимой Пиняев был выкуплен "Локомотивом". В контрольном поединке против "Урала" (2:1) Пиняев совершил свои первые результативные действия за столичный клуб, сделав гол плюс пас. Свой первый официальный матч воспитанник "Чертаново" проведет в рамках Кубка России против "Спартака". В РПЛ в 18-м туре "Локомотив" сыграет с "Ростовом". Ранее Андрей Аршавин заявлял, что не считает, что Сергей Пиняев по стилю игры похож на него.
Новосельцев: Пиняев по потенциалу мне всегда напоминал Аршавина
Экс-защитник сборной России Иван Новосельцев высказался по поводу новичка "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"