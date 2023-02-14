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Журналист сообщил, что футболист Семейкин бросился на 30 украинцев. "Шинник" опроверг информацию

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Защитник "Шинника" Ярослав Семейкин выскочил из гостиничного номера, услышав крики "Слава Украине", и в одиночку бросился на украинцев с кулаками и криками "Слава России".
Фото: ФК "Шинник"
Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По сведениям источника, его избила толпа футболистов клуба Украинской Премьер-Лиги "Минай". У 26-летнего защитника диагностировано сотрясение мозга. Эти действия послужили началом массовой драки между игроками российской и украинской команд.

Впрочем, данную новость оперативно опровергли в пресс-службе ярославского клуба.

– Эта информация не соответствует действительности, – цитирует ответ пресс-атташе "Шинника" Игоря Мережина Sport24.

Ранее стало известно, что в турецком отеле в Анталье произошла драка между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная", которые проживали в одном месте. По информации журналиста Ивана Карпова, драку спровоцировали игроки "Миная", которые призывали российских коллег к выкрику политических лозунгов.


Шинник
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