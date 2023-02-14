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Осинькин: в "Крыльях Советов" понимали, что результативность Писарского немножечко аномальная

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал об ожиданиях самарцев от новичка команды - нападающего Владимира Писарского (Сычевого).
Фото: МатчПремьер
- Мы понимали, что результативность Писарского немножечко аномальная. Но надеемся, что он даст нашей команде те качества, которые мы ищем: умение забить, физическую мощь, агрессивную и дерзкую игру в штрафной. Володя очень хочет забивать голы, на это мы его и ориентируем, ему не надо распыляться. Да, мы должны встраивать его в комбинационную игру, но это не должно отдалять его от штрафной площади. У Писарского всегда должна быть возможность забить, у него должно быть понимание, как мы строим игру. Мы должны доставить мяч в штрафную, а он - находиться там, где мы изначально это заготовили, - передает слова Осинькина "Чемпионат".

26-летний нападающий Владимир Писарский в осенней части текущего сезона выступал за "Оренбург" под фамилией Сычевой и стал одним из двух лучших бомбардиров Российской премьер-лиги на этом отрезке, забив 14 голов в 17 сыгранных турах, из который сам нападающий принял участие в 15. Во всех турнирах на его счету 17 забитых голов и 2 результативных паса в 19 матчах. В декабре 2022 года футболист перешел из "Оренбурга" в самарские "Крылья Советов", где будет выступать под фамилией Писарский, которую оформляет официально в честь воспитавшего его отчима. Сумма трансферной компенсации, уплаченной волжанами южноуральцам, составила 1,35 миллиона евро.

В турнирной таблице РПЛ "Крылья Советов" занимают 11 место, набрав 20 очков в 17 матчах, "Оренбург" с 25 очками находится на седьмой строчке.


Крылья Советов Оренбург Сычевой Осинькин
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