Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
23:00
ЧелсиНе начат
П1 2.38X 3.45П2 3.25
Брюгге
23:00
БенфикаНе начат
П1 4.6X 3.7П2 1.87

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
22:30
Манчестер СитиНе начат
П1 3.1X 3.35П2 2.5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.22X 7П2 13

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Денисов – об отсутствии Промеса: в "Спартаке" играют все, а не один человек

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Даниил Денисов поделился мнением, как на московской команде сказывается отсутствие на зимних сборах нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
31-летний нидерландский форвард пропускает уже третий тренировочный сбор московской команды из-за проблем с законом.

– Промес – качественный футболист. Конечно, его будет не хватать рядом с командой в любом случае. Но у нас играют все, а не один человек. Думаю и надеюсь, что у него все будет хорошо, и когда Квинси приступит к общим тренировкам, будет все как прежде, и даже лучше, – приводит слова Денисова Sport24.

В феврале "Спартак" завоевал свой первый трофей при Гильермо Абаскале. Красно-белые стали победителями Зимнего Кубка РПЛ. В заключительном туре столичный коллектив уверенно обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Серебряным призером предсезонного турнира стал "Краснодар". Третье место занял "Сочи" под руководством Курбана Бердыева.


Спартак Денисов Д Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кураньи: Кокорину рано возвращаться в РПЛ, он еще не сказал своего слова в европейском футболе
Силкин: "Галатасарай" хочет Захаряна, чтобы его перепродать и заработать на этом
ЦСКА одержал волевую победу над "Динамо" в контрольном матче
"Локомотив" забил 5 безответных голов "Фурсан Испания", Игнатьев заменил Дзюбу и оформил дубль 1
Денисов – об отсутствии Промеса: в "Спартаке" играют все, а не один человек
Аллегри: Лига Европы – способ для "Ювентуса" пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне
Агент Кварацхелии – об интересе со стороны "Реала": Хвичей интересуется множество других клубов
Дзюба не забил во втором подряд матче за "Локомотив" 3
Футболист "Урала" Сунгатулин: для комфортной жизни мне нужно 250 тыс в месяц. Но могу жить и на 100 тыс, умею экономить 9
Официально: Рамон Менезес – исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии
Коман: я не хотел праздновать свой гол. ПСЖ – клуб, в котором я вырос
Бускетс и Дембеле не помогут "Барселоне" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед"
ЦСКА – "Динамо": стартовые составы на товарищеский матч в Турции 1
Дзюба, Пиняев и Смольников – в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Фурсан Испания" 5
The Telegraph: "Челси" поборется с "Ливерпулем", "Реалом" и "Ман Сити" за Беллингема