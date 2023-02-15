31-летний нидерландский форвард пропускает уже третий тренировочный сбор московской команды из-за проблем с законом.
– Промес – качественный футболист. Конечно, его будет не хватать рядом с командой в любом случае. Но у нас играют все, а не один человек. Думаю и надеюсь, что у него все будет хорошо, и когда Квинси приступит к общим тренировкам, будет все как прежде, и даже лучше, – приводит слова Денисова Sport24.
В феврале "Спартак" завоевал свой первый трофей при Гильермо Абаскале. Красно-белые стали победителями Зимнего Кубка РПЛ. В заключительном туре столичный коллектив уверенно обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Серебряным призером предсезонного турнира стал "Краснодар". Третье место занял "Сочи" под руководством Курбана Бердыева.
Денисов – об отсутствии Промеса: в "Спартаке" играют все, а не один человек
Защитник "Спартака" Даниил Денисов поделился мнением, как на московской команде сказывается отсутствие на зимних сборах нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"