По сообщениям СМИ, руководство "Локомотива" полностью рассчиталось с "Крыльями Советов" по трансферам двух футболистов самарцев Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Самарский клуб получил выплаты в размере 400 млн рублей. Ранее другие источники заявляли о том, что переход игроков в стан столичного коллектива будет осуществлен в рассрочку.
18-летний Сергей Пиняев и 23-летний Максим Глушенков перебрались в "Локомотив" 1 января 2023 года. Лучший молодой игрок РПЛ уже успел отметиться за железнодорожников результативными действиями, оформив 1+1 по системе гол плюс пас в контрольном поединке против "Урала" (2:1).
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Локомотив" выплатил "Крыльям Советов" 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова
"Локомотив" рассчитался с "Крыльями Советов" по трансферу Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"