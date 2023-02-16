По информации источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. "Фехервар" идет на десятом месте в таблице чемпионата Венгрии. Команда пока не одержала ни одной победы в 2023 году после возобновления сезона. В последнем туре клуб из Секешфехервара уступил в гостях "Мезьокьовешду" со счетом 1:2.
43-летний сербский специалист покинул "Локомотив" более двух лет назад - 5 октября 2021 года. С тех пор Николич нигде не работал. Ранее Марко уже занимал пост главного тренера "Фехервара" в период с 2017 по 2019 годы. Тогда он привел коллектив к золотым медалям чемпионата страны, а также завоевал с клубом Кубок Венгрии. В настоящий момент "Фехервар" находится всего в двух баллах от зоны вылета.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": экс-главный тренер "Локомотива" Марко Николич близок к назначению в венгерский "Фехервар"
Бывший наставник московского "Локомотива" Марко Николич в ближайшее время может возглавить венгерскую команду "Фехервар".
Фото: ФК "Локомотив"