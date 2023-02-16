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Мамаев – об открытии академии в Дубае: считаю, сам имею право решать, где лучше для меня и моей семьи

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Экс-полузащитник "Ростова" и ЦСКА Павел Мамаев отреагировал на упреки в свой адрес по поводу открытия футбольной академии в ОАЭ вместо России.
Фото: ФК "Ростов"
– Считаю, что сам имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находится там, где хочу на данный момент, – цитирует Мамаева "Матч ТВ".

На протяжении всей карьеры Мамаев выступал исключительно за российские клубы, финансируемые из государственного бюджета. В январе он совместно с форвардом "Динамо" Федором Смоловым объявил об открытии футбольной академии в столице ОАЭ. На прошлой неделе 34-летний полузащитник анонсировал свое решение повесить бутсы на гвоздь. Последним местом работы Мамаева были "Химки". Он покинул подмосковный клуб прошлым летом по истечении срока действия трудового договора.


Ростов Краснодар ЦСКА Мамаев
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