– Считаю, что сам имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находится там, где хочу на данный момент, – цитирует Мамаева "Матч ТВ".
На протяжении всей карьеры Мамаев выступал исключительно за российские клубы, финансируемые из государственного бюджета. В январе он совместно с форвардом "Динамо" Федором Смоловым объявил об открытии футбольной академии в столице ОАЭ. На прошлой неделе 34-летний полузащитник анонсировал свое решение повесить бутсы на гвоздь. Последним местом работы Мамаева были "Химки". Он покинул подмосковный клуб прошлым летом по истечении срока действия трудового договора.
Мамаев – об открытии академии в Дубае: считаю, сам имею право решать, где лучше для меня и моей семьи
Экс-полузащитник "Ростова" и ЦСКА Павел Мамаев отреагировал на упреки в свой адрес по поводу открытия футбольной академии в ОАЭ вместо России.
Фото: ФК "Ростов"