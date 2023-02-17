Никаких переговоров по поводу продления соглашения между ЦСКА и 31-летним левым защитником Георгием Щенниковым в данный момент нет, сообщают СМИ.
По данным источника, футболист работает на сборах с высокой мотивацией, ясность по нему наступит весной. Летние межсезонные сборы 2022 года Георгий не смог провести в полную силу из-за травмы. Действующий контракт Щенникова истекает в июне 2023 года.
Левый защитник Георгий Щенников является воспитанником клубной академии ЦСКА и всю свою карьеру провел в составе "армейцев". В текущем сезоне футболист сыграл в 5 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Источник: Sport24
Sport24: переговоров между Щенниковым и ЦСКА по продлению контракта нет
По информации СМИ, ЦСКА и защитник Георгий Щенников в настоящий момент не ведут переговоров по поводу продления истекающего контракта.
Фото: ТАСС