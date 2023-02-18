- Позвоните у источника и спросите, если они так говорят. Мне ничего неизвестно об этом. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев, - приводит комментарий Маньякова Metaratings.
Вчера СМИ рассказали, что "Динамо" и российский опорный хавбек Даниил Фомин договорились о пролонгации соглашения. Игрок сборной России присоединился к столичному коллективу в августе 2020 года. В этом сезоне капитан бело-голубых принял участие в 22 встречах – 16 в РПЛ и 6 в Кубке России. В активе Фомина 3 гола и 4 ассиста. Также на счету полузащитника 11 игр за национальную команду России. Действующий договор игрока с клубом из Москвы рассчитан до конца июня 2025 года. В марте Фомину исполнится 26 лет. Даниил является воспитанником академии "Краснодара".
Агент: "Динамо" договорилось о продлении контракта с Фоминым? Мне ничего неизвестно об этом
Агент российского футболиста "Динамо" Даниила Фомина Александр Маньяков высказался по поводу информации о том, что игрок и клуб договорились о продлении контракта.
Фото: ФК "Динамо"