- Очень рад, что остался в большой семье "Зенита". Но это значит, что дальше надо еще больше работать, - приводит комментарий Алипа "Матч ТВ".
Казахстанский защитник Нуралы Алип, которому в декабре исполнилось 23 года, перебрался в "Зенит" на правах годичной аренды зимой прошлого года. С того момента игрок национальной сборной Казахстана сыграл в 20 встречах за петербуржский коллектив – 14 в РПЛ, 5 в Кубке России и 1 в Суперкубке России. С командой казахстанец завоевал чемпионский титул РПЛ в сезоне 2021/2022. В декабре "Зенит" выкупил Алипа у "Кайрата", подписав полноценный контракт с Нуралы до лета 2025 года. Футболист не является игроком стартового состава "Зенита" и в 8 встречах текущего сезона имеет на своем счету всего 465 игровых минут. В активе защитника 22 игры за сборную Казахстана.
Алип: очень рад, что остался в большой семье "Зенита"
Казахстанский защитник Нуралы Алип, подписавший полноценный контракт с "Зенитом", заявил, что рад остаться в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"