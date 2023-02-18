"Третье место, на котором сейчас идет "Ростов", — это слишком. У команды есть отрыв от четвертого места, но я думаю, что она не удержится. Я даже с Глебовым поспорил, что "Ростов" не попадет в тройку. Спор на поход в баню", - приводит слова Генича "СЭ".
"Ростов" ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В первой части сезона команда Валерия Карпина набрала 35 очков. Ее отрыв от четвертого места, которое занимает "Динамо", составляет шесть очков. На одно очко ростовчан опережает "Спартак", на семь - "Зенит", лидирующий в РПЛ.
Генич: третье место "Ростова" - это слишком. Поспорил с Глебовым, что они не попадут в тройку
Комментатор Константин Генич высказался о шансах "Ростова" на сохранение места в тройке по итогам сезона.
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