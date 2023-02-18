Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 4 2 4
АрсеналЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
Лидс ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
БорнмутЗавершен
Челси
0 - 1 0 1
СаутгемптонЗавершен
Брайтон
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Ноттингем
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен
Ньюкасл
0 - 2 0 2
Ливерпуль2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Бетис
2 - 1 2 1
Реал ВальядолидЗавершен
Мальорка
4 - 2 4 2
Вильярреал2 тайм
Осасуна
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5.2X 3.8П2 1.72

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Монца
0 - 1 0 1
МиланЗавершен
Интер
22:45
УдинезеНе начат
П1 1.48X 4.7П2 6.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
0 - 3 0 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Штутгарт
3 - 0 3 0
КельнЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ФрайбургЗавершен
Боруссия М
3 - 2 3 2
БаварияЗавершен
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Вердер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
0 - 0 0 0
РеймсЗавершен
Страсбург
23:00
АнжеНе начат
П1 1.92X 3.45П2 4.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Генич: третье место "Ростова" - это слишком. Поспорил с Глебовым, что они не попадут в тройку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Комментатор Константин Генич высказался о шансах "Ростова" на сохранение места в тройке по итогам сезона.
Фото: РИА Новости
"Третье место, на котором сейчас идет "Ростов", — это слишком. У команды есть отрыв от четвертого места, но я думаю, что она не удержится. Я даже с Глебовым поспорил, что "Ростов" не попадет в тройку. Спор на поход в баню", - приводит слова Генича "СЭ".

"Ростов" ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В первой части сезона команда Валерия Карпина набрала 35 очков. Ее отрыв от четвертого места, которое занимает "Динамо", составляет шесть очков. На одно очко ростовчан опережает "Спартак", на семь - "Зенит", лидирующий в РПЛ.


Генич Глебов Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Милан" обыграл "Монцу" и поднялся на третье место в Серии А
Генич: лучший тренер России на данный момент? Карпин
Главный тренер "Челси" Поттер - о поражении от "Саутгемптона": многие скажут, что проблема во мне 1
Радимов: почему российские игроки не едут в Европу? Думаю, это вопрос денег
Генич: третье место "Ростова" - это слишком. Поспорил с Глебовым, что они не попадут в тройку
Бывший тренер "Спартака" Рианчо - о Промесе: он не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме 2
Голкипера "Ньюкасла" Поупа удалили на 22-й минуте матча с "Ливерпулем". Он взял мяч в руки за пределами штрафной
Мостовой - о Кокорине: если на Кипре у него получается, то лучше там и остаться 1
"Ференцварош" Черчесова сыграл вничью с "Кечкеметом", но продолжает лидировать в чемпионате Венгрии
Генич: не знаю, как "Спартак" может не пройти "Локомотив" в кубке.
AS: "Реал" заинтересован в трансфере Хвичи, но "Наполи" не хочет продавать игрока
"Челси" проиграл "Саутгемптону", занимающему последнее место в АПЛ. У лондонцев 1 победа в 10 последних матчах 1
"Ман Сити" упустил победу над "Ноттингем Форест", "Арсенал" – вновь единоличный лидер АПЛ
"Эвертон" обыграл "Лидс" и поднялся из зоны вылета АПЛ
"Сочи" разобрался с "Факелом" в контрольном матче