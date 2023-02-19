- "Локомотив" - тот клуб, который непривычно видеть внизу турнирной таблицы. Все мы знаем, что эта команда всегда претендовала на чемпионство. Так сложилась судьба, что сейчас "Локо" борется за выживание. Думаю, что они начнут выбираться из этой ситуации, поэтому и пришли футболисты, которые могут решать такие задачи. Но пока давайте подождем, потому что в футболе бывает такое: можно собрать команду из звездных футболистов, но не добиться результата. Всё зависит от того, как их подготовит тренер и в каких кондициях они подойдут к возобновлению чемпионата, - передает слова Павлюченко Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" по итогам осенней части текущего сезона находится в турнирной таблице Российской премьер-лиги в зоне стыковых матчей - на 14 месте. Красно-зеленые набрали 13 очков в 17 матчах, при этом они на 1 очко опережают идущие в зоне прямого вылета "Химки" и на 6 очков отстают от "Пари Нижнего Новгорода", занимающего безопасную 12 строчку.
В текущее межсезонье состав "Локомотива" пополнил ряд известных игроков - 34-летний нападающий Артем Дзюба, 34-летний правый защитник Игорь Смольников, 18-летний левый вингер Сергей Пиняев, 23-летний форвард Максим Глушенков. В конце ноября 2022 года команду возглавил новый главный тренер - 38-летний наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, работавший в первой части сезона в "Пари НН".
Павлюченко - о "Локомотиве": можно собрать команду из звездных футболистов, но не добиться результата
Экс-нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко прокомментировал текущую ситуацию для "железнодорожников" в чемпионате России.
Фото: РИА Новости