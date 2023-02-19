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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Лестер Сити1 тайм
П1 1.33X 5.3П2 9.6
Тоттенхэм
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 0 0 0
Эспаньол2 тайм
П1 3.25X 1.82П2 5.2
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
П1 2.44X 3.1П2 3.25
Атлетико
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.12X 3.2П2 3.9
Барселона
23:00
КадисНе начат
П1 1.23X 6.6П2 13

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 2 1 2
ЛеччеЗавершен
Салернитана
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
П1 4.6X 3П2 2
Фиорентина
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
П1 1.67X 3.4П2 6.4
Специя
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.72
Рома
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.76X 3.45П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.69X 3.5П2 5.4
Боруссия Д
19:30
ГертаНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8.2
Байер
21:30
МайнцНе начат
П1 1.92X 3.65П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
4 - 3 4 3
ЛилльЗавершен
Лорьян
1 - 0 1 0
Аяччо1 тайм
П1 1.3X 4.8П2 13.5
Труа
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
П1 4.1X 3.05П2 2.12
Брест
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
П1 3.95X 2.9П2 2.22
Ренн
0 - 0 0 0
Клермон1 тайм
П1 1.78X 2.98П2 6.6
Ланс
19:05
НантНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6.4
Тулуза
22:45
МарсельНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.94
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Пономарев - о нападающих ЦСКА: Чалов не справляется. Заболотный может подставить голову, задницу

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающих "армейцев" Федора Чалова и Антона Заболотного и считает, что клубу нужен еще один игрок в эту линию.
Фото: Чемпионат.com
"Обязательно кого-то надо в нападение взять. Неужели в дубле никого нет, никаких ребят, которые хотя бы вперед бегут. Нужно, чтобы они какой-то напряг давали. Чалов не справляется. Он не двигается. Заболотный может подставить голову, задницу, вот и все. Тоже не фонтан. Будем играть в пять полузащитников, тоже нормально. Пускай Чалов болтается впереди", - цитирует Пономарева "СЭ".

Федор Чалов является воспитанником столичного ЦСКА. В этом сезоне 24-летний россиянин принял участие в 21 матче за клуб, забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи. 31-летний Антон Заболотный перебрался в ЦСКА в мае 2021 года на правах свободного агента. Заболотный в текущем сезоне провел 15 игр и одна результативная передача. "Армейцы" на данный момент расположились на 5 строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 сыгранных турах.


Чалов Заболотный ЦСКА
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