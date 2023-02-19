"Обязательно кого-то надо в нападение взять. Неужели в дубле никого нет, никаких ребят, которые хотя бы вперед бегут. Нужно, чтобы они какой-то напряг давали. Чалов не справляется. Он не двигается. Заболотный может подставить голову, задницу, вот и все. Тоже не фонтан. Будем играть в пять полузащитников, тоже нормально. Пускай Чалов болтается впереди", - цитирует Пономарева "СЭ".
Федор Чалов является воспитанником столичного ЦСКА. В этом сезоне 24-летний россиянин принял участие в 21 матче за клуб, забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи. 31-летний Антон Заболотный перебрался в ЦСКА в мае 2021 года на правах свободного агента. Заболотный в текущем сезоне провел 15 игр и одна результативная передача. "Армейцы" на данный момент расположились на 5 строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 сыгранных турах.
Пономарев - о нападающих ЦСКА: Чалов не справляется. Заболотный может подставить голову, задницу
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающих "армейцев" Федора Чалова и Антона Заболотного и считает, что клубу нужен еще один игрок в эту линию.
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