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Балахнин: сейчас любая команда может выиграть Кубок России, в том числе и "Ростов"

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Экс-главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал противостояние между желто-синими и "Уралом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
- "Ростов" является фаворитом в матче с "Уралом". Команда играет дома, тем более "Ростов" находится в верхней части турнирной таблицы. Это делает фаворитом команду Карпина в игре с екатеринбуржцами. Правда, сейчас многое поменялось. Всё станет ясно после игры. Способен ли "Ростов" выиграть Кубок? В этом турнире всё непредсказуемо. Сможет или не сможет "Ростов" выиграть - это всё гадание на кофейной гуще. Многое зависит от удачи, случая. Сейчас любая команда может выиграть Кубок, в том числе и "Ростов", - передает слова Балахнина "РБ Спорт".

По итогам осенней части сезона "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 17 матчах, что является клубным рекордом желто-синих на этом отрезке. В Кубке России дончане заняли второе место в группе Пути РПЛ с московским "Динамо", грозненским "Ахматом" и "Оренбургом", набрав 9 очков, и вышли в четвертьфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где встретятся с екатеринбургским "Уралом" в двухматчевом противостоянии (22 февраля дома и 27 февраля на выезде).

"Шмели" под руководством главного тренера Виктора Гончаренко находятся на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 21 очко в 17 матчах, при этом екатеринбуржцы сохраняют 11-матчевую беспроигрышную серию во всех официальных турнирах (+8=3). На групповом этапе Кубка России "Урал" стал лучшей командой розыгрыша, набрав 14 очков (остальные клубы - не более 13). Матч 13 тура РПЛ "Ростов" - "Урал", прошедший 13 октября 2022 года, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Дерби «Спартака» и «Локо», «Зенит» в Ульяновске, Карпин против Гончаренко. Анализируем все пары 1/4 финала Кубка России


Кубок России Ростов Урал Балахнин
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