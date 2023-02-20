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Кордоба: еще в момент ведения переговоров договорились с "Краснодаром", что будем играть в Лиге чемпионов

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Форвард "Краснодара" Джон Кордоба признался, что для него важно представлять свою команду на международных турнирах.
Фото: ФК "Краснодар"
"Еще когда я пришел в команду, даже в момент ведения переговоров, мы договорились, что "Краснодар" будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях. Это по-прежнему важная задача для меня", - цитирует Кордобу "Чемпионат".

В июле 2021 Джон Кордоба перешел в "Краснодар" из немецкой "Герты", подписав контракт на четыре года. 29-летний колумбийский нападающий никогда ранее в своей карьере не играл в Лиге чемпионов. До российского клуба он представлял такие европейские клубы, как "Эспаньол", "Гранада", "Майнц", "Кельн", и только в составе двух немецких команд Кордоба выступал в Лиге Европы. В этом сезоне колумбиец принял участие в 18 матчах за краснодарскую команду, забил 9 мячей и отдал 4 ассиста.


Кордоба Краснодар
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