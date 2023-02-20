"Кузяева надо оставлять в "Зените". Он не потерял в качестве, несмотря на возраст. Тренерский штаб "Зенита" и Сергей Богданович, в частности, полностью ему доверяет. Это очень важно, потому что Далер - ключевой игрок петербуржцев, который может сыграть на разных позициях. Было бы здорово, если бы он продолжил карьеру в "Зените". Если будет вариант в Европе, надо ли Далеру уезжать? Каждый футболист в своей короткой футбольной карьере хочет попробовать себя на другом уровне. Если будет какое-то предложение от европейской команды, его нужно рассмотреть, потому что это новый вызов для Кузяева. Для каждого игрока - это нормально, и только единицам поступают такие предложения", - цитирует Радченко "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" пока не может договориться с Далером Кузяевым о продлении контракта, так как футболист ожидает предложений от европейских клубов. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона.
30-летний российский полузащитник выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне у игрока сборной России 20 матчей за "сине-бело-голубых" во всех турнирах, в которых он забил пять голов и сделал пять результативных передач. Далер является одним из лидеров команды по игровому времени, и на данный момент проводит свой самый результативный сезон. Всего за свою карьеру воспитанник академии петербуржцев сыграл в 291 матче. В его активе 24 мяча и 33 результативных передачи.
Радченко - о Кузяеве: Далера надо оставлять в "Зените", он ключевой игрок
Ветеран "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал ситуацию с новым контрактом Далера Кузяева и клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"