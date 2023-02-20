- Чем "Зенит" привлекает бразильских игроков? Наши молодые футболисты часто стремятся уехать в Европу, в более сильные чемпионаты. Профессиональный рост очень важен для всех игроков. Сейчас в "Зените" играют действительно талантливые бразильцы. Безусловно, перспективные бразильские футболисты выбирают "Зенит" в том числе благодаря финансовым условиям., - приводит мнение Эдмилсона "РБ Спорт".
В данный момент в составе "Зенита" 7 футболистов, имеющих бразильское гражданство. На позиции защитников выступают Дуглас Сантос, который перебрался в стан петербуржцев летом 2019 года, перешедший этой зимой, Роберт Ренан и Родригао, который был выкуплен у "Сочи" летом 2022 года. В полузащите ключевым игроком команды Сергея Семака является Вендел, который проводит свой лучший сезон по результативности в российской карьере. В нападении играют сразу 3 бразильца – Клаудиньо (перешел летом 2021) Малком (был куплен у "Барселоны" за 40 млн евро летом 2019 года) и Густаво Мантуан (находится в годичной аренде до лета этого года). Отметим, что Малком является лучшим бомбардиром "Зенита", набрав 23 матчах 15+7 по системе гол плюс пас.
С 2018 года "Зенит" 4 раза подряд выиграл чемпионский титул в РПЛ. В текущем сезоне коллектив из Санкт-Петербурга также уверенно лидирует в национальном первенстве, набрав 42 балла после 17 туров.
Эдмилсон: перспективные бразильские футболисты выбирают "Зенит" в том числе благодаря финансовым условиям
Бразильский экс-футболист "Барселоны" и национальной сборной Эдмилсон поделился мнением о причинах перехода его соотечественников в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"