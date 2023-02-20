- Сейчас Игорь точно остается в ЦСКА. Всякое, конечно, бывает, но до лета, видимо, он не уйдет. Касательно переговоров, они идут, пока контракт не продлен, - приводит комментарий Еремина "РБ Спорт".
Российский центральный защитник, которому в сентябре исполнилось 23 года, Игорь Дивеев в текущем сезоне за ЦСКА, куда он перебрался зимой 2019 года, принял участие в 12 встречах – 10 в РПЛ и 2 в Кубке России. В активе игрока национальной команды России 1 гол и 1 ассист. Большую часть нынешнего сезона воспитанник академии "Уфы" восстанавливался от тяжелой травмы, полученной в матче против "Торпедо" (0:1). Всего на счету Игоря 1076 игровых минут. Контракт Дивеева со столичным коллективом рассчитан до в конца июня следующего года. Ранее СМИ сообщали, что ситуацией с неопределенностью будущего Игоря в ЦСКА хочет воспользоваться "Зенит" и переманить игрока с свою команду.
ЦСКА свой первый матч после рестарта российского футбольного сезона проведет против Краснодара в рамках Кубка России. В РПЛ в 18 туре команда Владимира Федотова приедет в гости к "Сочи".
Агент Дивеева: переговоры с ЦСКА о продлении контракта идут. Сейчас Игорь точно остается в клубе
Агент российского футболиста ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался по поводу будущего игрока в армейском клубе.
Фото: "Матч ТВ"