Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
2 - 2 2 2
КремонезеЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Смородская: будем надеяться, что Дзюба забьет хотя бы один гол "Спартаку"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиям о кубкового матча между красно-зелеными и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
- Будет супермотивация. Ожидаю интересного матча. Гадать, кто выиграет, не буду, но жду интересной борьбы. Будем надеяться хотя бы на один гол от Дзюбы, - приводит мнение Смородской "Матч ТВ".

Футбольный сезон для "Спартака" и "Локомотива" возобновится 22 февраля. Два московских коллектива сыграют друг с другом в рамках верхней сетки Кубка России. В поединке, с большой долей вероятности, примет участие воспитанник "Спартака" Артем Дзюба, перешедший в "Локомотив" в середине февраля на правах свободного агента. Ранее, выступая за Зенит, лучший бомбардир в истории РПЛ забил в ворота "Спартака" 7 голов. Отметим, что красно-белые являются действующими обладателями трофея. Ранее команда Гильермо Абаскаля в 17 туре обыгрывала в гостях "железнодорожников" (2:1).


Кубок России Спартак Локомотив Смородская Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Валенсия" проиграла "Хетафе" и опустилась на 19-е место в таблице Ла Лиги
Ассист Миранчука не помог "Торино" обыграть аутсайдера Серии А "Кремонезе"
Миранчук сделал ассист в матче Серии А против "Кремонезе" 1
Calciomercatoweb: "Рома" хочет получить за Абрахама 80 млн евро
Официально: футболист сборной Перу Йорди Рейна – игрок "Торпедо" 1
20 февраля
Анчелотти: Винисиус очень хорош – как Мбаппе и Холанд
Судья Бобровский: казалось, что в РПЛ работать будет легче, но здесь совершенно другая реакция на ошибки
"РБ Спорт": форвард сборной Перу Йорди Рейна подпишет контракт с "Торпедо"
Гендиректор "Химок": не будем подписывать Гогуа. Наша зимняя кампания завершена 2
Fichajes: "Реал" заинтересован в приобретении защитника "Тоттенхэма" Ромеро
Смородская: будем надеяться, что Дзюба забьет хотя бы один гол "Спартаку" 3
Баженов - о матче "Локомотива" и "Спартака": хочется, чтобы погода сжалилась, и футболисты сыграли в комфортных условиях эксклюзив
Миранчук выйдет в стартовом составе "Торино" на матч против "Кремонезе"
Промес провел тренировочное занятие в общей группе "Спартака" 5
Игрок "Ахмата" Бериша: никто не может составить конкуренцию "Зениту". Плохо, что они выиграли четыре титула подряд