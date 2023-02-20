- Будет супермотивация. Ожидаю интересного матча. Гадать, кто выиграет, не буду, но жду интересной борьбы. Будем надеяться хотя бы на один гол от Дзюбы, - приводит мнение Смородской "Матч ТВ".
Футбольный сезон для "Спартака" и "Локомотива" возобновится 22 февраля. Два московских коллектива сыграют друг с другом в рамках верхней сетки Кубка России. В поединке, с большой долей вероятности, примет участие воспитанник "Спартака" Артем Дзюба, перешедший в "Локомотив" в середине февраля на правах свободного агента. Ранее, выступая за Зенит, лучший бомбардир в истории РПЛ забил в ворота "Спартака" 7 голов. Отметим, что красно-белые являются действующими обладателями трофея. Ранее команда Гильермо Абаскаля в 17 туре обыгрывала в гостях "железнодорожников" (2:1).
Смородская: будем надеяться, что Дзюба забьет хотя бы один гол "Спартаку"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиям о кубкового матча между красно-зелеными и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"