- Я с нетерпением жду возобновления сезона, как и другие болельщики. Правда, в Москве сейчас такая погода, что непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и "Краснодаром". ...Серьезных травм у игроков ЦСКА нет. И я думаю, армейцы подойдут к рестарту сезона в боевой форме. Задача ЦСКА - бороться за самые высокие места, - передает слова Машкарина "РБ Спорт".
23 февраля в 17:30 столичный ЦСКА должен встретиться в Москве с "Краснодаром" в рамках первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. По предварительному прогнозу погоды, 23 февраля в столице ожидается температура около 8 градусов мороза днем и около 16 градусов ночью. Согласно регламенту Кубка России, при температуре ниже 15 градусов мороза матч может быть перенесен.
Машкарин: в Москве сейчас такая погода, что непонятно, состоится ли матч Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром"
Экс-полузащитник ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал возобновление сезона для красно-синих.
Фото: РПЛ