"Есть договоренность о проведении товарищеского матча с "Фенербахче" 23 марта в Стамбуле. Встреча будет благотворительной, все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от ужасного землетрясения", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Напомним, ранее стало известно, что "Зенит" может провести товарищескую игру с одним из турецких топ-клубов, доходы с которой направят жертвам стихийного бедствия.
В начале февраля в Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения. В Турции, по сегодняшним данным, погибло более 41-й тысячи человек, но число жертв продолжает расти. Кроме того, из-за последний стихийного бедствия с чемпионата Турции снялись "Хатайспор" и "Газиантеп".
Гендиректор "Зенита" Медведев: есть договоренность о проведении матча с "Фенербахче"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб договорился о проведении товарищеской игры с "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"