"Я очень люблю, когда трибуны полные. Это наша поддержка, наше зарядное устройство. Всегда хочу, чтобы на "Ахмат-Арене" было как можно больше фанатов. Мы играем для них, мы пытаемся делать их счастливее. Когда я вижу людей на трибунах – готов умереть на поле. Без их поддержки это не футбол", - цитирует Беришу "Чемпионат".
Напомним, с этого сезона в РПЛ обязательным условием для посещения стадиона стало заведение паспорта болельщика (Fan ID). В первой части сезона это коснулось шести команд высшего дивизиона: "Ростова", "Урала", "Пари НН", "Крыльев Советов" и "Сочи". С марта этого года документ потребуется и для посещениях стадионов всех остальных клубов.
Бериша - о Fan ID: без поддержки фанатов - это не футбол. Когда вижу людей на трибунах, готов умереть на поле
Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша поделился мнением из-за снизившейся посещаемости после введения закона о Fan ID.
Фото: ТАСС