- Мы в этом сезоне с "Рубином" дважды играли в Ульяновске. Я вообще такого никогда не видел. На естественное поле был брошен кусок искусственного, который был прошит к первому. Даже тогда, когда мы там играли, поле было ужасающим, - приводит мнение Слуцкого ютуб-канал Коммент Шоу.
Напомним, в субботу, 25 февраля, "Волга" из Ульяновска на своем стадионе примет кубковый матч против " Зенита", являющегося действующим чемпионом. Весь февраль шло обсуждение возможности проведения кубкового поединка в Ульяновске. У комиссии РФС были вопросы к состоянию газона, но руководство местного футбольного клуба смогло предоставить гарантии того, что к игре поле будет в хорошем состоянии. Было принято решение о проведении матча на стадионе "Труд". Отметим, что "Волга", представляющая Первую лигу, в 1/32 финала Кубка России обыграла у себя дома "Рубин" (2:1) Леонида Слуцкого. В Первой лиге казанцы также играли против "Волги" в гостях, но тогда сумели вырвать победу в самой концовке (2:1).
Слуцкий – о стадионе в Ульяновске: ужасающее поле
Экс-наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о состоянии футбольного поля на стадионе в Ульяновске.
Фото: ФК "Рубин"