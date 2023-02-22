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Мор: бразильцы "Зенита" на таких полях, как у "Волги", играть не привыкли, им будет очень тяжело

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Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор высказал мнение о предстоящем матче 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Волга" Ульяновск - "Зенит".
Фото: 73online.ru
- Чем хуже поле, тем лучше той команде, которая будет обороняться. Для футболистов "Зенита", особенно бразильцев, это огромный минус. На таких полях они играть не привыкли, им будет очень тяжело. На обработку мяча требуется больше времени, то есть шансы команд уравниваются, - передает слова Мора Matchtv.ru.

Встреча первого этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России между ульяновской "Волгой" и петербургским "Зенитом" должна пройти 25 января в Ульяновске на поле стадиона "Труд" имени Льва Яшина и начаться в 14:30 по московскому времени. Ранее появлялась информация, что матч может быть перенесен на другой стадион из-за состояния газона, но в итоге комиссия РФС допустила "Труд" к проведению матча Кубка России.


Кубок России Зенит Волга Ул Мор
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