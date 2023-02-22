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Агент: Батырев останется в "Сочи"

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Агент российского футболиста "Сочи" Амира Батырева Андрей Талаев рассказал о будущем игрока в клубе.
Фото: ФК "Сочи"
- Амир останется в "Сочи". Раз остается, наверное, он устраивает Бердыева, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

20-летний россиянин, родившийся в Канаде, Амир Батырев, играющий на позиции атакующего хавбека, пополнил состав "Сочи" летом 2022 года. Ранее игрок защищал цвета тверской "Волг"и. В текущем сезоне Амир провел 8 матче за южный коллектив – 5 в РПЛ и 3 в Кубке России. В активе футболиста 1 гол. Ранее стан "барсов" покинули два экс-игрока тверской "Волги" – Кирилл Ушатов и Даниил Мартовой. Вторую часть российского футбольного сезона "Сочи" начнет под руководство Курбана Бердыева.


Сочи Бердыев
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