- Мы с Манджукичем вообще изначально должны были вместе перейти в "Локомотив", но Марио выбрал "Баварию" в 2012. В 2020 году он снова оказался очень близок к переходу, но из-за курса валют не получилось, - приводит слова Чорлуки "Чемпионат".
36-летний центрфорвард из Хорватии Марио Манджукич, завершивший игровую карьеру летом 2021 года, известен по выступлениям за "Баварию", мадридский "Атлетико" и "Ювентус". За свою карьеру хорват провел 508 игр. В активе Марио 197 голов и 85 результативных пасов. Также на счету Манджукича 33 мяча в 89 матчах за сборную Хорватии. Бывший форвард является обладателем кубка ЛЧ в составе "Баварии", а также двукратным чемпионом Германии. Игрок 5 раз поднимал над головой чемпионский титул Серии А в составе "Ювентуса". Больше всего матчей Марио провел именно за туринский коллектив.
Чорлука: Манджукич был дважды близок к переходу в "Локомотив"
Экс-игрок "Локомотива" Ведран Чорлука рассказал о том, что его звездный соотечественник Марио Манджукич мог перейти в стан "железнодорожников".
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