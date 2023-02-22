- Холодно было? Это не ко мне вопрос, а к тем, кто составляет календарь и ставит игры на 22 февраля. Расстроен ли, что не перенесли игру с "Локо"? Расстроен, что игры стоят 22 февраля, - приводит комментарий Джикии "Чемпионат".
За несколько дней до кубкового поединка "Локомотив" – "Спартак" (0:1) в СМИ появилась информация о том, что игру могут перенести на другую дату из-за сильных морозов. Но сегодня финальный замер температуры показал -11, и было принято решение, что матч состоится.
Георгий Джикия в этом сезоне провел 22 встречи - 5 в Кубке России, 1 в Суперкубке России и 16 в РПЛ. В активе игрока сборной России 2 результативные передачи. В завершившимся матче против "Локомотива" Георгий отыграл все 90 минут. Также на качество условий проведения футбольного матча жаловались участники игры, которая проводилась на несколько часов раньше, "Ростов" - "Урал", в частности полем были недовольны наставники команд Валерий Карпин и Виктор Гончаренко.
Джикия: холодно было? Это вопрос к тем, кто составляет календарь и ставит игры на 22 февраля
Российский футболист Георгий Джикия высказался по поводу даты проведения кубкового матча "Локомотив" – "Спартак" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"