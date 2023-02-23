– Дзюбе не идет зеленый цвет, но его рано отправили на пенсию. Он добавит перца "Локомотиву". Видео из раздевалки уже есть? – приводит слова Салиховой Metaratings.
Накануне "Спартак" с минимальным счетом 1:0 одолел в гостях "Локомотив" в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Автором единственного гола в матче на 16-й минуте стал Данил Пруцев. Второй тайм прошел под диктовку "железнодорожников". Команде Михаила Галактионова даже удалось сравнять счет под занавес встречи, но гол Макгеева был отменен из-за "пассивного" офсайда у Камано.
Дебютант "Локомотива" Артем Дзюба упустил две возможности поразить ворота Максименко. Сначала мяч после удара 34-летнего ветерана угодил в штангу, а затем он пробил выше пустых ворот в контратаке. Ответная игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 27 февраля.
Зарема – о дебюте Дзюбы: его рано отправили на пенсию. Видео из раздевалки уже есть?
Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на дебют новичка "Локомотива" Артема Дзюбы в кубковом матче с красно-белыми.
Фото: Globall Look Press