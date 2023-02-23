– Много чего изменилось. Самое главное, что мы выглядим как команда. Давайте посмотрим, что будет в следующих играх. Верим, в то, что с усилениями в виде Пиняева, Глушенкова, Дзюбы, Смольникова мы поднимем клуб. Во втором тайме мы это показали. Если так будем играть, любой команде будет тяжело против нас, – приводит слова Магкеева "СЭ".
Накануне "Локомотив" с минимальным счетом 0:1 уступил в родных стенах "Спартаку" в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Автором единственного гола в матче на 16-й минуте стал Данил Пруцев. Второй тайм прошел под диктовку "железнодорожников". Команде Михаила Галактионова даже удалось сравнять счет под занавес встречи, но гол Макгеева был отменен из-за "пассивного" офсайда у Камано. Ответная встреча пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" 27 февраля.
Магкеев – об изменениях в "Локомотиве": самое главное, что мы выглядим как команда
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев после поражения в домашнем матче 1/4 финала Кубка России от "Спартака" (0:1) ответил на вопрос о последних изменениях в команде.
Фото: ФК "Локомотив"