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Комличенко – о ничьей с "Уралом": закономерный результат. Были подходы, но, видимо, не наиграли на второй гол

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Форвард "Ростова" Николай Комличенко признался, что удовлетворен результатом домашнего матча 1/4 финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"
– Своей игрой больше доволен, хотя не готов на сто процентов. Получилось выйти, наверное, усилить игру, забить гол. Ничья – закономерный результат сегодняшнего матча. Хорошо, что забили два гола на две команды. Увидел, что Уткин уже готов отдать пас, почувствовали друг друга. Соскучились по болельщикам. Надеюсь, что дальше будет больше людей на стадионе. Были подходы, но, видимо, не наиграли на второй гол. Вратарь "Урала" сделал чудо?сейв, – цитирует Комличенко "Матч ТВ".

22 февраля "Ростов" дома сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом". Соперники обменялись голами на футбольном газоне "Ростов Арены" и завершили встречу со счетом 1:1. Команда Виктора Гончаренко ушла на перерыв при минимальном лидерстве. Однако на 67-й минуте Николай Комличенко, вышедший на замену, конвертировал навес Даниила Уткина в забитый мяч и спас хозяев от поражения.

Автор единственного гола южан Комличенко был признан лучшим игроком матча. Ответная четвертьфинальная встреча пройдет в Екатеринбурге 27 февраля. Путевку в полуфинал Кубка страны получит победитель по сумме двух матчей.


Ростов Урал Кубок России Комличенко
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