"Можно ли Ивана сравнить с Пиняевым? По позиции можно, Иван тоже правша. Есть качества похожие, но, на мой взгляд, это немножко разные игроки. У него есть хорошие индивидуальные действия, работа с мячом, скорость. Ему нужно окрепнуть физически – у всех по-разному происходит переход из детско-юношеского футбола во взрослый", - цитирует Бобра Metaratings.
Напомним, в среду, 22 февраля, "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с Иваном Бобром - сыном Антона Бобра, который ранее выступал за самарцев. 17-летний полузащитник заключил двухлетнее соглашение с клубом. Ранее он занимался в академии "Чертаново", в которую перебрался как раз из молодежной системы "Крыльев".
Антон Бобер выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2012 годы. На его счету 310 матчей за клуб, в которых он забил 34 гола и отдал 24 результативные передачи.
Антон Бобер - о сыне: по позиции Ивана можно сравнить с Пиняевым, но игроки немножко разные
Бывший игрок "Крыльев Советов" Антон Бобер рассказал об игровых качествах сына Ивана, который недавно стал игроком самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"