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Полузащитник "Локомотива" Куликов: "Спартак" не удивил, у нас высокие шансы пройти дальше

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Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов прокомментировал поражение от "Спартака" в первом матче четвертьфинала Кубка России.
Фото: РПЛ
"Какие перспективы на ответный матч? У нас есть высокие шансы пройти дальше. Мы настраиваемся только на победу и проход в следующую стадию Кубка. "Спартак" вчера не удивил. Увидели на деле всё то, к чему готовились", - приводит слова Куликова "Чемпионат".

Напомним, "Локомотив" на "РЖД Арене" уступил "Спартаку" в первом четвертьфинальном матче Кубка России (0:1). Победу красно-белым принес гол Данила Пруцева, забитый в первом тайме встречи. Ответная игра состоится на "Открытие Арене" в понедельник, 27 февраля. "Спартак" является действующим победителем Кубка России.


Куликов Локомотив Спартак
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