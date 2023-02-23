"Какие перспективы на ответный матч? У нас есть высокие шансы пройти дальше. Мы настраиваемся только на победу и проход в следующую стадию Кубка. "Спартак" вчера не удивил. Увидели на деле всё то, к чему готовились", - приводит слова Куликова "Чемпионат".
Напомним, "Локомотив" на "РЖД Арене" уступил "Спартаку" в первом четвертьфинальном матче Кубка России (0:1). Победу красно-белым принес гол Данила Пруцева, забитый в первом тайме встречи. Ответная игра состоится на "Открытие Арене" в понедельник, 27 февраля. "Спартак" является действующим победителем Кубка России.
Полузащитник "Локомотива" Куликов: "Спартак" не удивил, у нас высокие шансы пройти дальше
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов прокомментировал поражение от "Спартака" в первом матче четвертьфинала Кубка России.
Фото: РПЛ