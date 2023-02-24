- Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке, - приводит комментарий Литвинова "РБ Спорт".
Россиянин Руслан Литвинов, играющий на позиции центрального защитника, дебютировал за "Спартак", воспитанником которого он является, в сезоне 2020/2021 в матче против "Тамбова" (5:1) при немецком тренере Доменико Тедеско. С того момента футболист сыграл в 39 встречах в РПЛ. В активе Руслана 3 гола и 1 ассист. В текущем сезоне Литвинов является стабильным игроком основы столичного коллектива и провел 20 поединков - 1 в Суперкубке России, 5 в Кубке Росси и 14 в РПЛ. В них россиянин отметился 1 голов и 2 результативными передачами. В августе Литвинову исполнится 22 года.
Литвинов: если не смогу уехать в Европу, проведу всю карьеру в "Спартаке"
Российский футболист Руслан Литвинов заявил о том, что если не сможет перебраться в Европу, то останется в "Спартаке" до конца карьеры.
Фото: "МАТЧ ТВ"