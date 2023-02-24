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Комличенко – о противостоянии с Дзюбой в гонке бомбардиров: пусть играет, посмотрим, пусть доказывает

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Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал, насколько принципиальным для него будет соперничество с новичком "Локомотива" Артемом Дзюбой в гонке бомбардиров РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
– Будет ли принципиальным противостояние с Дзюбой в гонке бомбардиров? Не знаю. Пусть он играет, посмотрим, пусть доказывает. Как повлияло качество поля на результат кубковой встречи с "Уралом" (1:1)? Ну, мы видели его перед матчем. Ничего не меняется. Выходим на поле, играем. Задача команды на сезон? Набрать максимальное количество очков в каждой игре, – цитирует Комличенко "РБ Спорт".

22 февраля Николай Комличенко, выйдя на замену, отличился голом в ворота "Урала" и помог "Ростову" уйти от поражения в домашнем матче 1/4 финала Кубка России (1:1). В тот же день вечером нападающий Артем Дзюба дебютировал на официальном уровне за "Локомотив" на стадионе "РЖД Арена" в кубковой встрече со "Спартаком". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Дзюба упустил две реальные возможности сравнять счет, сначала пробив в штангу, а затем направив мяч выше ворот.


Ростов Локомотив Кубок России Комличенко
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