"Если команда заметно сильнее всех, почему она должна уступать? А у "Зенита" заметное превосходство. В первую очередь все это заслуга тренера", - приводит слова Гаджиева Sport24.
Напомним, "Зенит" в четырех последних сезонах кряду становился победителем чемпионата России. Все эти чемпионства были завоеваны после того, как главным тренером сине-бело-голубых стал Сергей Семак, ранее выступавший за клуб в качестве игрока. В нынешнем сезоне "Зенит" лидирует в РПЛ после 17 туров, опережая "Спартак", идущий вторым в турнирной таблице, на шесть очков.
Гаджиев: у "Зенита" заметное превосходство, почему он должен уступать? Это все заслуга Семака
Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал успехи "Зенита" в последних сезонах.
Фото: ФК "Зенит"