Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
1 - 1 1 1
ВулверхэмптонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
2 - 3 2 3
БетисЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
4 - 0 4 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 1 2 1
БрестЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гаджиев: у "Зенита" заметное превосходство, почему он должен уступать? Это все заслуга Семака

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал успехи "Зенита" в последних сезонах.
Фото: ФК "Зенит"
"Если команда заметно сильнее всех, почему она должна уступать? А у "Зенита" заметное превосходство. В первую очередь все это заслуга тренера", - приводит слова Гаджиева Sport24.

Напомним, "Зенит" в четырех последних сезонах кряду становился победителем чемпионата России. Все эти чемпионства были завоеваны после того, как главным тренером сине-бело-голубых стал Сергей Семак, ранее выступавший за клуб в качестве игрока. В нынешнем сезоне "Зенит" лидирует в РПЛ после 17 туров, опережая "Спартак", идущий вторым в турнирной таблице, на шесть очков.


Гаджиев Зенит Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
24 февраля
Гаджиев: у "Зенита" заметное превосходство, почему он должен уступать? Это все заслуга Семака 1
Гвардиола: это нормально, если Холанд разочарован, я тоже иногда бываю расстроен. Счастье переоценено!
Миллер - о российских паспортах для Клаудиньо и Малкома: это доверие страны. Читайте, завидуйте! 7
Черчесов - о Захаряне: конечно, когда тебя хочет "Челси", но сделка срывается, это расстраивает
Беспроигрышная серия "Урала" после ничьей с "Ростовом" составляет 12 матчей
Чорлука: Миранчук не добился того, чего я от него ожидал
Форвард "Краснодара" Мозес: Сперцян бы хорошо показал себя в еврокубках и вершил историю
Рамос может перейти в "Аль-Наср", где выступает Роналду
Глеб - о "Барселоне": для любого топ-клуба ранний вылет из еврокубков - это провал
Бабаев: сейчас, когда известно, что все варианты по форвардам сорвались, я бы предпочел не отпускать Гайча
"Арис" Кокорина сыграл вничью с "Пафосом". Россиянин провел весь матч 2
Гол экс-игрока "Оренбурга" не помог "Кармиотиссе" Кержакова набрать очки в матче с "Доксой"
Кроос: Винисиус войдет в число лучших игроков в мире, он не достиг предела возможностей
"Рубин" - о возвращении Набиуллина: Эльмир, ты дома
Полузащитник "Краснодара" Черников - о 0:3 от ЦСКА: непозволительно проигрывать с таким счетом 3