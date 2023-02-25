"Томаш Тавареш - отличный трансфер для "Спартака". Он сразу же усилил команду, когда появился на поле. Я уверен, что он поможет "Спартаку" в РПЛ. Тавареш - единственный из легионеров, кто подходит под агрессивный, темпераментный стиль "Спартака". Будет интересно посмотреть на него в матчах чемпионата России", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" на выезде одолел "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Кубка России (0:1). Ответный поединок состоится в понедельник, 27 февраля, на стадионе "Открытие Банк Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.
21-летний португальский защитник Томаш Тавареш перешел в "Спартак" из лиссабонской "Бенфики" в январе этого года. С игроком заключен контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления на год. Он стал первым португальским игроком в истории клуба. Четвертьфинальный матч Кубка России против "железнодорожников" стал дебютным для Тавареша в официальных матчах за московский "Спартак".
Кавазашвили - о защитнике "Спартака" Тавареше: единственный из легионеров, кто подходит под агрессивный стиль команды
Ветеран московского "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал первую официальную игру защитника "красно-белых" Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"