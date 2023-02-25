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Волга Ул
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5.2
Эвертон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Лидс
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.03X 3.55П2 3.75
Лестер Сити
18:00
АрсеналНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.61
Борнмут
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.8X 5.4П2 1.35
Кристал Пэлас
22:45
ЛиверпульНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.77

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
1 - 1 1 1
Мальорка1 тайм
П1 2.41X 3.25П2 3.15
Кадис
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.9X 3П2 2.75
Реал
20:30
АтлетикоНе начат
П1 1.92X 3.55П2 4.6
Валенсия
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.05X 3.1П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:00
НаполиНе начат
П1 6.6X 4.6П2 1.5
Лечче
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.45X 3.15П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Хоффенхайм
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.4X 4.3П2 1.73
Кельн
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.4X 3.45П2 3
Вердер
17:30
БохумНе начат
П1 1.96X 3.75П2 3.8
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4
Шальке-04
20:30
ШтутгартНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.43

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
19:00
ЛионНе начат
П1 4.1X 3.65П2 1.91
Монпелье
23:00
ЛансНе начат
П1 4.6X 3.7П2 1.81
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Кавазашвили - о защитнике "Спартака" Тавареше: единственный из легионеров, кто подходит под агрессивный стиль команды

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Ветеран московского "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал первую официальную игру защитника "красно-белых" Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"
"Томаш Тавареш - отличный трансфер для "Спартака". Он сразу же усилил команду, когда появился на поле. Я уверен, что он поможет "Спартаку" в РПЛ. Тавареш - единственный из легионеров, кто подходит под агрессивный, темпераментный стиль "Спартака". Будет интересно посмотреть на него в матчах чемпионата России", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Напомним, "Спартак" на выезде одолел "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Кубка России (0:1). Ответный поединок состоится в понедельник, 27 февраля, на стадионе "Открытие Банк Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.

21-летний португальский защитник Томаш Тавареш перешел в "Спартак" из лиссабонской "Бенфики" в январе этого года. С игроком заключен контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления на год. Он стал первым португальским игроком в истории клуба. Четвертьфинальный матч Кубка России против "железнодорожников" стал дебютным для Тавареша в официальных матчах за московский "Спартак".


Тавареш Спартак Кавазашвили Кубок России Локомотив
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