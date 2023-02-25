КДК РФС, после того как получит рапорт комиссара, рассмотрит эпизод, который произошел на 90-й минуте матча "Волга" Ульяновск – "Зенит" (0:3), в ходе которого с трибуны стадиона "Труд" был брошен банан в футболиста петербуржцев из Бразилии Вендела, который уходил с поля. Об этом рассказали в службе коммуникации РФС Sport24.
Напомним, что сегодня "Зенит" разгромно обыграл "Волгу" Ульяновск (3:0). Вендел вышел в стартовом составе и отметился ассистом за Зелимхана Бакаева, который открыл счет в поединке. Ранее стало известно, что эпизод с брошенным бананом внесен в протокол матча.
КДК РФС рассмотрит инцидент с броском банана в Вендела
Эпизод с брошенным бананом в Вендела будет рассмотрен на заседании КДК РФС.
скриншот: трансляция " Матч ТВ"