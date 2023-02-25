"Сейчас в Европе никто не хочет играть со сборной России. Товарищеские матчи на данный момент просто невозможны. Ни одна европейская сборная на это не пойдет, пока ситуация в мире не изменится. Сегодня никому нет дела до сборной России", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Напомним, сборная России с февраля прошлого года отстранена в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим команда Валерия Карпина в 2022-м году провела только три товарищеских матча: против национальных команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
Ранее сообщалось, что сборная России в марте может сыграть с Ираном. Кроме того, она получила приглашение на товарищескую игру со сборной Ирака.
Петржела: никто в Европе сейчас не хочет играть со сборной России, до нее никому нет дела
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела усомнился, что сборная России сумеет найти себе соперника среди европейских команд.
Фото: ФК "Зенит"