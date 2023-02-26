– Изменилась ли моя роль в команде при новом тренере? Да, конечно. Каждый тренер видит по-своему. Федотов требовал одно, Гаранин – другое, Бердыев – третье. Это нормально. У каждого тренера свое видение футбола. Пусть схема у нас осталась прежней, но требования изменились. Задача футболистов – выполнять их на поле.
Каким мне кажется Бердыев? Кто-то может назвать его злым, но мне он показался справедливым. Он говорит футболистам все так, как есть на самом деле, – приводит слова Мелкадзе "РБ Спорт".
Курбан Бердыев возглавил "Сочи" во время зимней паузы. Под его руководством команда заняла третье место на Зимнем Кубке РПЛ в Дубае (ОАЭ). За 13 туров до финиша чемпионата России сочинцы занимают девятое место в таблице, набрав 25 очков. Отставание от замыкающего тройку лидеров "Ростова" насчитывает десять баллов. 5 марта "Сочи" возобновит сезон домашним матчем с московским ЦСКА.
Мелкадзе: кто-то может назвать Бердыева злым, но мне он показался справедливым
Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе поделился первыми впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером южан Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Сочи"